Тернополянин підготувався до ув’язнення, зашивши наркотики у куртку

Тернополянин, засуджений за крадіжку автомобіля, знаючи що сяде за ґрати, наперед зашив у свою куртку наркотики. Коли ж чоловік опинився у в’язниці, то попросив друга передати йому верхній одяг в тюрму. При перевірці посилки чергові Чортківської установи виконання покарань виявили в куртці зашиті під підкладку згортки з наркотиками, пише Захід.

«До співробітників Чортківського районного відділу поліції надійшло повідомлення від чергового місцевої установи виконання покарань про те, що в посилці, переданій одному із засуджених, виявлено три паперові згортки із подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на наркотичний засіб марихуану», – повідомляє поліція Тернопільщини

Як встановили поліцейські, передача 34-річному чоловіку надійшла з Тернополя. Зворотної адреси не було зазначено. Зі слів засудженого, наркотики він підготував собі заздалегідь на волі та зберігав їх для власного споживання. Коли ж його ув’язнили, то він попросив знайомого передати йому куртку посилкою. Поліцейські встановлюють особу відправника.

«Виявлену речовину вилучено та направлено на експертизу. Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 309 ККУ, а саме незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі до трьох років.





