Дитячий одяг – тенденції та тренди

Так само як і у дорослій моді, тенденції дитячого одягу змінюються з сезону в сезон. Широкий асортимент яскравих кольорів, красивих принтів, унікальних форм та візерунків робить дитячу моду, що захоплює.

Перед тим, як відправитися до найближчої крамниці чи розпочати пошук в улюбленому інтернет-магазині, спершу дізнайтеся більше про тенденції моди для малюків та немовлят. Нижче ми розкажемо, яких трендів дотримуватись, щоб ваш малюк завжди мав неймовірний образ.

Фемілі луки

Одним із трендів у дитячій моді є спільний стиль для всієї сім’ї ⎯ те, що об’єднує. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші діти цього року виглядали модно, варто зібрати фемілі лук для своєї родини. Більшість людей думає, що дитячий одяг ⎯ це герої мультфільмів, милі форми, стилі та яскраві кольори. Однак сьогодні дитячі наряди більше нагадують одяг для дорослих, але в менших версіях.

Одним із українських брендів, який має великий вибір одягу для всієї родини, є Авіація Галичини. Там ви можете знайти вже готові стильні рішення з українською ідентичністю. Зверніть увагу й на інші колекції дитячого одягу від Авіації Галичини, цей бренд пропонує цікаві та креативні рішення для маленьких модників, які пізнають світ.

Сталість та відхід від швидкої моди

Сьогодні соціальні медіа все частіше пишуть про навколишнє середовище, це звичайно ж зумовлює й зміни в моді. Індустрія моди є другою найбільш забруднювальною галуззю у світі, і в результаті цього спостерігається зсув у бік сталості. Молоді та великі бренди вживають заходів та стараються зменшити вплив виробничого процесу на навколишнє середовище.

І позитивним трендом у дитячій моді, як і в дорослій, є відхід від швидкої моди.

Швидка мода ⎯ це недорогий дитячий одяг, який швидко виробляється з неякісних матеріалів роздрібними торговцями масового ринку. На щастя для екології, люди починають відходити від швидкої моди до одягу, який буде в тренді довше, тобто до стійкої моди. Це міцний, якісний одяг для дітей, з потенціалом передачі майбутнім братам, сестрам чи маленьким родичам.

Функціональний та натуральний одяг для дітей

Дизайнери все більше схиляються до функціонального та унікального крою й обирають натуральні тканини. Цей тренд став пріоритетом у дитячій моді, який рухається в напрямку практичності. Наприклад, який дозволяє «рости» разом з маленькими дітьми, чи той, що можна трансформувати відповідно до погоди.

Індустрія одягу для дитини постійно росте. Комфорт і зручність стають головною темою лінії одягу для немовлят і малюків. Акцент робиться на тому, щоб одяг був комфортним для сну, гри, спорту чи навчання.

У наші дні батьки все частіше усвідомлюють, що цінність якісного одягу набагато більша, ніж одноразового одягу «швидкої моди». Зі зростанням тенденції до екологічності, модельєри все частіше надають перевагу якісним довговічним матеріалам та функціональному крою. Сьогодні дитячі шафи не тільки допомагають мінімізувати шкоду навколишньому середовищу, але й дбають про сімейний бюджет.