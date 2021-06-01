У Бучачі розвалилася остання скульптура видатного митця (фото)
У Бучачі розвалилася остання скульпутра видатного митця Іоанна Пінзеля.
Остання скульптура Іоана Георга Пінзеля не витримала і розвалилася на Бучацькій ратуші.
Одне добре, що це було ввечері і ніхто з людей не постраждав. Але на горі висить ще більший шматок каменю.
Про це повідомили на порталі Бучач.
За словами активістів, вони били на сполох, починаючи з 2018 року, та не зважаючи на численні обіцянки, і зустрічі, до діла руки так і не дійшли.
Як пишуть на порталі, – у Бучачі, не витримала і розвалилася остання скульпутра видатного митця Іоана Пінзеля.