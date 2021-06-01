10:01 | 1.06.2021
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Тернопільщина 

У Бучачі розвалилася остання скульптура видатного митця (фото)

tata 0 Views Прокоментуй!
У Бучачі розвалилася остання скульпутра видатного митця Іоанна Пінзеля. 

Остання скульптура Іоана Георга Пінзеля не витримала і розвалилася на Бучацькій ратуші. 

Одне добре, що це було ввечері і ніхто з людей не постраждав. Але на горі висить ще більший шматок каменю. 

Про це повідомили на порталі Бучач.

За словами активістів, вони били на сполох, починаючи з 2018 року, та не зважаючи на численні обіцянки, і зустрічі, до діла руки так і не дійшли. 

Як пишуть на порталі, – у Бучачі, не витримала і розвалилася остання скульпутра видатного митця Іоана Пінзеля. 

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