«Нова українська школа»: На Тернопіллі підбили підсумки чотирьох років навчання

В Україні підбивають підсумки впровадження пілотного проєкту «Нова українська школа» у 1-4 класах. Його мета – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки теоретичні знання, а й практичні навички.

Голова облдержадміністрації Володимир Труш поспілкувався із вчителями, які брали участь у пілотному проєкті.

«Проєкт, однозначно, вдався. Рівень знань в учнів став кращим. Соціальне сприйняття світу стало зовсім іншим і кардинально змінився підхід до навчання. Адже діти мають можливість вивчати предмети в ігровій формі. Звичайно, вчителі стикалися із багатьма викликами, але їм вдалося з усім впоратись. Сьогодні поспілкувавшись з класними керівниками, які брали участь у пілотному проєкті, вони дали зрозуміти, що надалі бачать навчання лише у такому руслі. Педагоги задоволені результатами роботи», – каже голова ОДА Володимир Труш.

Пілотний проєкт тривав чотири роки. На Тернопільщині його впровадили у 4 навчальних закладах та було створено 11 класів.

Як зазначає вчителька Збаразької ЗОШ І-ІІ ст.№ 1 Наталія Флінта, це дуже гарна програма.

«Дітям дуже подобається. За чотири роки ми зробили їх щасливими. У дітей розвинуті комунікативні навички. Вони можуть вирішувати проблеми, підтримувати один одного. Ми створили команду класу, де знають коли й кому потрібна допомога. Це напевно «суперово», коли діти приходять в школу і їм емоційно комфортно, і вони можуть спокійно навчатися та засвоювати матеріал», – каже Наталія Флінта.

Відтак, в рамках проєкту «Нова українська школа», на Тернопільщині було випущено 229 учнів. Надалі діти продовжуватимуть навчання у старших класах.

«Ми набираємо нові класи. Виклики знову великі. Але ми не кажемо, що це вже кінець. Ми розуміємо, що кожен день потрібно працювати і опановувати нові методики викладання, вчитися, прогресувати. Наша робота – це постійне навчання. Потрібно йти за дітьми та розуміти, що їх цікавить. Для того, щоб ці інтереси використати під час навчання», – наголосила Наталія Флінта.

Додамо, Міністерство освіти та науки готує впровадження реформи «Нова українська школа» у 5-9-х класах. Проєкт розраховано провести протягом 2021-2027 років.