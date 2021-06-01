У Чорткові розписують іконостас

У Катедральному соборі апостолів Петра і Павла, що в Чорткові, розпочали розписувати іконостас. Про це розповів настоятель цього храму отець Андрій Лемчук.

За його словами, церкву збудували 20 років тому, але не розписували, бо не мали грошей.

Упродовж цього часу збирали необхідну суму і в березні цьогоріч почали підготовчі роботи. Іконостас розмальовує львівський іконописець Ігор Кістечок.

Завершити роботу планує до кінця року, каже настоятель храму. За його словами, на реалізацію проєкту витратять близько 20 тисяч доларів. Це гроші благодійників.

Суспільне