Скульптури Іоанна Пінзеля з Бучацької ратуші потрапили до списку об’єктів, яким загрожує зникнення

Організація Europa Nostra, зосереджена на захисті культурної спадщини Європи, оприлюднила перелік із 12 культурних та історичних об’єктів, які можуть зникнути цього року. Також до списку 2022 р. потрапили дві українські пам’ятки архітектури – скульптурні композиції Бучацької ратуші та палац князів Санґушків.

Перелік об’єктів визначено в рамках програми «7 у найбільшій небезпеці» (7 Most Endangered Programme 2022).

Відбір здійснювався за критерієм важливості кожного об’єкта – його культурної та історичної цінності, а також на основі рівня небезпеки, з яким кожен із них стикається у наші дні.

До списку ввійшли:

міст Зогу (Албанія),

монастир Реколье (Нівель, Бельгія),

село Доель і прилеглий культурний ландшафт (Бельгія),

місто-сад Ла-Бьютт-Руж (неподалік від Парижа, Франція),

історичний центр міста Штольберг (Федеративна Республіка Німеччина),

ванни Нептуна, купальні Геркулеса (Румунія),

палац Орлеан-Бурбон біля Кадіса (Іспанія),

синагога в Іхарі, церква св. Антонія (Іспанія),

промислова зона Льовхольмена (Стокгольм, Швеція),

форт Кревекер, (Ден Бош, Нідерланди),

скульптурні композиції Бучацької ратуші (Україна),

палац князів Санґушків (Україна).

Об’єкти, які сьогодні знаходяться під загрозою зникнення, є нагадуванням, наскільки крихкою є наша спільна спадщина, – заявив виконавчий президент Europa Nostra професор Герман Парцінгер.

Остаточний перелік 7 об’єктів європейської культурної спадщини, яким загрожує зникнення, буде оприлюднено навесні 2022 року.

Підготувала Марина Криниця



