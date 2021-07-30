Почему автокран, автобетономешалку и самосвал надо покупать сразу

Строительный бизнес невозможен без мощных машин. Установить фундаментные блоки, привезти и разгрузить кирпичи, доставить бетон, вывезти мусор – именно за эти задачи отвечает спецтехника.

Наша статья будет полезна тем, кто всерьез хочет зайти в нишу строительства. Эксперты компании-импортера спецтехники “Модус” рассказали, какие тяжелые машины понадобятся вам на старте в личное пользование, почему следует выбирать именно их и как это правильно делать.

Преимущества собственного автокрана

В первую очередь специалисты рекомендуют купить автокран, поскольку именно он отвечает за основную работу на большинстве строек. С помощью крана:

расставляются блоки и плиты перекрытия;

доставляются строительные блоки в центр стройплощадки;

подаются материалы на высокие этажи;

обустраиваются крыши.

Автокран мобильный и маневренный. Он легко перемещается по всей площадке и работает с удобного места. Это своего рода механическая рука, которая помогает строителям правильно и быстро справляться со сложнейшими работами.

Компаниям, у которых нет собственного крана, приходится брать его в аренду. Поскольку оплата найма считается за каждый час работы, а автокран задействован на всех этапах строительства от фундамента до крыши, за все время работы на объекте набегает приличная сумма.

Имея кран в полном распоряжении, можно управлять его работой и высылать технику на объект в нужное время. Кроме этого, в случае простоя ему легко найти загрузку на чужом объекте, что даст дополнительную прибыль от аренды и позволит сократить расходы на содержание и обслуживание техники.

Причины купить бетономешалку

Для перевозки готового бетона на дальние расстояния необходима бетономешалка машина. Бетон – основной строительный материал и к скорости его доставки привязаны многие процессы. Если у поставщика нет свободной машины и формируется очередь, приходится останавливаться и ждать своего времени.

Наличие оптимального автобетоносмесителя с загрузкой до 12 м3 в собственном автопарке позволяет распоряжаться им на свое усмотрение в строго определенное время и в нужном объеме.

Самосвал – основа строительного бизнеса

Третья машина, на которой строится логистика строительной компании – самосвал. В сферу ответственности техники входит:

доставка кирпичей, блоков и других материалов;

перевозка сыпучих материалов (щебень, песок);

вывоз извлеченного грунта;

перевозка строительного мусора.

Машина должна быть маневренной, вместительной и проходимой. Идеальный вариант – серийные грузовики европейских брендов: Scania, Volvo, MAN.

Выбирайте надежную технику от проверенных брендов, с которой ваш бизнес будет успешно расти и развиваться!