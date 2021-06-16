У полі на Підгаєччині знайшли мертвого тракториста

На Тернопільщині у полі виявили мертвого тракториста.

Нещасний випадок стався 15 червня у селі Голгоча на території Підгаєцької громади.

Як повідомили у поліції, місцевий житель близько 10-ої ранку побачив перекинутий трактор, а під ним – непритомного чоловіка. На місце події він одразу викликав швидку та поліцію.

За попередніми даними, тракторист не впорався з керуванням і як результат – техніка перекинулась. Водій вилетів з кабіни і його затисло.

Бригада екстреної меддопомоги констатувала смерть потерпілого. Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно із статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Причини аварії встановить слідство.