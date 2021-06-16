На що благословив митрополит Василій 45 юнаків у Яремче

З 8 по 12 червня у м. Яремче відбувся табір “Пізнай своє покликання”. У таборі взяли участь 45 юнаків віком від 13 до 16 років. З благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка організатором табору став о. д-р. Ігор Драпак та семінаристи Тернопільської вищої духовної семінарії.

Табір проводився для хлопців, які хочуть розпізнати своє покликання до священничого стану. Програма була цікавою та насиченою: під час подорожі молилися вервицю і співали пісні, кожна трапеза розпочиналася з молитви, кожен день розпочинався зі зарядки, яка супроводжувалася християнською музикою, потім молилися ранішні молитви і Святу Літургію, на якій учасникам табору давали змогу співати і прислуговувати.

Отець Ігор і семінаристи проводили духовні науки і катехизації на тему покликання та інших тематик християнської віри. Брати-семінаристи організовували пізнавально-фізичні ігри, турнір з міні-футболу, квест, велику гру та ін. Ввечері молилися вечірні молитви, Ісусову молитву, а також молилися за Україну. Відбулися відвідини монастиря пророка Іллі у селі Дора, де учасникам табору провели екскурсію по сторінках історії монастиря.

Знаковим стало підкорення різних гірських вершини: г. Маковиця, скелі Довбуша, г. Переніс, г. Синячка. Організатори виховували взаєморозуміння і взаємодопомогу між учасниками табору, – повідомляє пресслужба архиєпархії повідомив Сергій Дмитерко.