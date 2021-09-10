У Теребовлі жінки побили свою знайому, яку звинуватили в інтимі із чоловіком

У Теребовлі дві жінки побили свою знайому, яку звинуватили в інтимних стосунках із чоловіком нападниці.

Про це йдеться у рішенні Теребовянського районного суду, повідомляють Тернопільські події.

Так, жінки магазині “Смаколик” побили потерпілу. У тої діагностували легкі тілесні ушкодженя.

Допитані в судовому засіданні обвинувачені свою вину у вчиненні інкримінованих правопорушень визнали, погодившись з обставинами описаними в обвинувальному акті.

Між ними та потерпілою виникли неприязні відносини, оскільки остання мала стосунки із чоловіком обвинуваченої, намагалася зруйнувати їхню сім”ю, конфлікт загострився після того, як потерпіла сказала неповнолітньому сину обвинуваченої, що має намір проживати з його татом. Розуміють, що конфлікт потрібно було вирішувати в інший спосіб, але на той час під впливом емоцій так вчинили.

Потерпіла в судовому засіданні розпоіла, що дійсно мала відносини з чоловіком обвинуваченої, писала їй про це СМС повідомлення, 05.04.2021 року, ближче обіду, обвинувачені прийшли до неї на роботу в магазин «Смаколик», нанесли їй численні удари, внаслідок яких потерпіла отримала ушкодження описані в обвинувальному акті, просила для них суворого покарання.

Суд визнав нападниць винними та присудив їм 510 грн штрафу.