Деталі вбивства на Київській у Тернополі: чоловіка без геніталій тягнули до смітників

На вихідних біля однієї з багатоповерхівок на Київській в Тернополі знайшли тіло мертвого чоловіка. Поліція вже затримала ймовірного вбивцю.

Втім, зараз виплили несподівані і страшні деталі цього злочину. Виїхавши на місце, де відбулося вбивство, поліцейські встановили особу загиблого. Тілесні ушкодження на тілі свідчили про насильницьку смерть чоловіка, пише Тижневик «Номер один». Під час слідчо-оперативних заходів з’ясували, що до вбивства, можливо, має відношення житель села Соколів Чортківського району. Цей чоловік хоча й прописаний у Чортківському районі, але вже давно в Тернополі веде бродяжний спосіб життя і не має тут постійного місця проживання.

Головні події тієї ночі розгорталися у квартирі на першому поверсі, де мешкала така собі Катерина. Довгий час помешкання орендували, але десь два роки тому власниця попросила квартирантів з’їхати і заселилась у квартирі. Жінці десь близько 50 років, з нею майже ніхто не спілкувався, а навпаки, намагались обійти десятою дорогою.

Як розповідають сусіди, тільки-но жінка заїхала – у квартирі почалися п’янки та гулянки. Від цих щоденних веселощів сусідам життя не було. Скільки разів намагалися вгамувати надто гучні компанії, скільки вибивали з рук п’яних та під наркотиками гостей ножі і навіть зброю, вже й рахувати не беруться. За борги Катерині давно відрізали комунікації – у квартирі немає ані світла, ані води, ані газу, перекрили й каналізацію. Проте «гостей» це не зупиняло.

«Кажуть, той безхатько, який безпосередньо тягнув за ногу тіло, взяв усю провину на себе, – розповіла мешканка будинку пані Оксана. – Катерина одразу втекла, її впіймали у селі в одному з районів, який досить далеко від Тернополя. Чули, що та людина померла о 1-й ночі, а тіло витягали зранку. Хто позбавив загиблого геніталій? Навряд чи це робив би якийсь чоловік. Кажуть, саме Катерина допомагала тягнути тіло з хати на смітник. На тілі чоловіка живого місця не було. Сусідів просили упізнати, можливо, загиблий – чоловік Катерини. Та де там упізнати – лице загиблого нагадувало місиво».

Сусіди думають, що Катерина цілком могла бути співучасницею, тому за скоєне має відповісти. Вона, знаючи, що у її квартирі вбивають чи б’ють чоловіка, не викликала ні поліцію, ні «швидку».

У поліції про причини смерті чоловіка поки не говорять. Припускають, що вона настала від тілесних ушкоджень, але яких саме, встановлює судмедекспертиза.

Злочинців першим побачив двірник. Він мені розказав, що зранку підмітав вулицю, і побачив, що люди за руки й за ноги несли побитого чоловіка. Він був лише у штанах та одній шкарпетці. Схоже, вони несли його до смітника. Коли побачили двірника, відразу втекли.

«Так рано чи пізно мало статися, ви не уявляєте, в якому пеклі ми живемо вже два роки. Фактично за стіною справжній “притон” з наркоманами, безхатьками, домом розпусти й алкоголіками. А зараз найбільше боїмося, що Катерина вийде сухою з води. Вона вже знову вдома. Її відпустили. Хоча, на нашу думку, вона є якщо не вбивцею, то співучасницею злочину», – сказала ще одна мешканка цього будинку.

З особистих джерел журналістам стало відомо, що померлий усе-таки зазнав знущань від безхатька, який стовідсотково позбавив його геніталій.

Відомості про подію внесено до реєстру досудових розслідувань Кримінального кодексу України. Підозрюваному інкримінують умисне вбивство. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до 15 років