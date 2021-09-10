П’ять тижнів у Монастириськах немає води: з мешканців вимагають по 700 грн на ремонт водопроводу

У місті Монастириська, що на Тернопільщині, жителі однієї з вулиць уже п’ять тижнів обходяться без води.

Більше того, з мешканців комунальники вимагають по 700 гривень на ремонт водогону, який перебуває за межами житлових будинків.

Про випадок у мережі Фейсбук повідомила місцева жителька Оксана Ванат.

“Уже скоро 5 тижнів , як жителі частини вулиці Січових Стрільців у Монастириськах не мають у своїх будинках води. Тижнів 2-3 на нашу проблему ні працівники КП “Комунсервіс”, ні керівництво міської ради взагалі не звертали уваги. А потім приїхали, щось там обстежили і сказали, щоб усі будинки здали по 700 грн на ремонт водопроводу, – написала Оксана Ванат. – Ми були обурені такою заявою. Чому ми маємо платити за ремонт водопроводу під дорогою за величиною вулицею міста (дорога Т2004)? Коли ми платимо згідно тарифів за електроенергію, нас не хвилює, як ця електрика доставляється до нашого будинку, і ніхто не каже здавати гроші, коли виникає поломка”.

Жителі Монастириська з’ясували, що справно сплачуючи усі роки за воду, вони не повинні оплачувати ще й окремо ремонт водопроводу, але…

“Час ішов, незручності були дуже великі. Деякі сусіди погодилися здати гроші. Запитавши, на який рахунок можна перерахувати кошти, почули дивну відповідь, що гроші потрібно здати виключно готівкою! Це ще більше збентежило нас. Ми зверталися і до місцевих депутатів, але більшість із них просто знизали плечима, що нічого не можуть вдіяти”, – відзначила пані Оксана.

Та як виявилося, не допомогли вже навіть і ті гроші, які мешканці Монастириська здали комунальникам.

“Депутат Віра Гнатишин спробувала нам допомогти і розібратися в ситуації. Як їй уже пояснив заступник міського голови (друга версія), комунгосп не може усунути поломку, оскільки потрібно залучати сторонню фірму для буріння під дорогою. А єдина фірма, яка погодилася це зробити, працює нелегально і саме тому треба готівку, – наголосила Оксана Ванат. – Віра Гнатишин до наступного дня знайшла 2 фірми, які займаються таким бурінням і були готові приїхати. Ми уже надіялися, що питання вирішене і ми нарешті побачимо у наших кранах воду. Та не тут то було. Тепер уже (версія третя) комунгосп не може проплатити буріння, бо у них немає грошей. І навіть ті 50 тис грн, які додатково виділила сесія міської ради 25 серпня якраз на непередбачувані витрати водопостачання, уже потрачені.Отак ми сидимо майже 5 тижнів без води. Комунгосп наполягає на здачі їм готівки, бо інакше будемо до нового року без води”.

За словами жителів Монастириська, усім місцевим чиновникам наплювати на їхню проблему, що людям 5 тижнів доводиться митися вологоми серветками, тому звертаються за вирішенням до голови ТОДА Володимира Труша на народного депутата з Тернопільщини Миколи Люшняка.

“Ми втомилися їздити до родичів приймати душ. Кожного дня ми витрачаємо гори вологих серветок, адже навіть немає де дітям помити руки. І це в час, коли насувається чергова хвиля пандемії. Для приготування їжі змушені купляти бутильовану воду. Хто нам допоможе розібратися у даній ситуації і нарешті дочекатися води? Просимо відгукнутися! Микола Люшняк, Володимир Труш“, – підсумувала пані Оксана.