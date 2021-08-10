У Тернопільській області археологи знайшли унікальний 500-річний меч (фото)

Довжина зброї становить 108 сантиметрів.

У місті Кременець (Тернопільська область) археологи знайшли унікальний 500-річний меч. Довжина зброї становить 108 см.

Про це на сторінці у Facebook повідомив Євгеній Гредунов.

“Естoк часів прекраснoї Бoни Сфoрци Міланськoї з-під Кременця. Ймовірно, південно італійської рoбoти. Меч вдалося виявити в червні 2021 року. Пропонуємо вам насолодитися цим рідкісним артефактoм. Незабаром він буде представлений у музеї на виставці, яка присвячена кoзацтву часів Гетьмана Сагайдачнoгo та 400-річчя битви під Хoтинoм”, – йдеться у повідомленні.

Есток – це довгий прямий меч з ромбоподібним перетином.

Фото: Facebook.com/ArmsArmourCollection