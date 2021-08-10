“Ми були віддалені від цивілізації”: відомий ресторатор Михайло Гросуляк розповів, чому варто їхати на Дністер

На своїй сторінці у соцмережі Фейсбук відомий Тернопільський ресторатор, власник мережі закладів “Самогонна Ресторація” Михайло Гросуляк розповів, чому варто їхати на Дністер.



“Минуло більше тижня як я повернувся із сплаву по Дністру, а енергія тих країв досі не відпускає. Ми були віддалені від цивілізації, практично не брали до рук телефони, а спілкувалися один з одним. І, що важливо, слухали та говорили із собою.

Мені здається, що це така рідкість зараз. Кожну паузу люди стараються заповнити «шумом»: чи то телевізором, чи то гаджетами. Все, щоб тільки не слухати себе.

На Дністрі я маю змогу відкинути все зайве і наговоритися з власною душею, почути її бажання, тривоги. Таке спілкування мене заряджає на рік вперед.

Звісно, що Дністер мене «торкає» ще й тому, що виріс там. Дідів город сходив до води. Ні один рік у мене не проходив без Дністра: на човні плавали, рибу ловили. Я досі пам’ятаю, як батько якось під час риболовлі зачерпнув горня води з Дністра і простягнув до мене, сказавши: «Пий, Михасю!». Чомусь, запам’ятався цей момент…

Ті краї сильно мене наповнюють. Наш сплав – то моя віддушина. Раджу кожному спробувати бодай день провести в тих краях. Тим паче, що в цьому році ми святкуємо 30 років Незалежності України.

Коли як не зараз відкривати для себе свою країну? Вона ж прекрасна!”,- написав Михайло Гросуляк