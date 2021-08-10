Тернополянин став автором дизайну пам’ятної монети “До 30-річчя незалежності України”

На реверсі монети зображено вишивану стрічку, що символізує “код нації”.

У вівторок, 10 серпня, Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету “До 30-річчя незалежності України” номіналом 5 гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як сказано у повідомленні, ця монета присвячена визначній події – прийняттю Верховною Радою Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Саме в цей день на карті світу з’явилася нова незалежна держава.

“Витоки нашої незалежності – в історичній пам’яті народу, його традиціях, духовній та культурній спадщині”, – зауважили у пресслужбі Нацбанку.

Монету виготовлено з нейзильберу, її характерною прикметою стане кольорова (червоно-чорна) стрічка, яка символізує вишиванку.

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“На аверсі монети розміщено композицію, що символізує Україну, – безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки – один із символів України. На реверсі монети зображено кольорову вишивану стрічку, що символізує код нації і нагадує ДНК, яка є матеріальним носієм генетичної інформації”, – ідеться в повідомленні НБУ.

Фото: Нацбанк

Над монетою працював тернопільський художник Олег Шупляк, який відомий створенням серії картин із оптичними ілюзіями “Двовзори”.

Заявлений тираж пам’ятної монети – 35 тисяч штук.