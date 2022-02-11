“Укрзалізниця” запускає новий дизель-потяг через Тернопіль

Потяг курсуватиме по буднях.

“Укрзалізниця” від 28 лютого запускає новий дизель-потяг за маршрутом Львів – Тернопіль – Чернівці – Коломия.

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

Зазначається, що потяг вирушатиме зі Львова о 07:17, з Тернополя о 09:10, з Чернівців о 13:33 та прибуватиме до Коломиї о 14:34. У заворотному напрямку потяг вирушатиме з Коломиї о 16:03, з Чернівців о 17:12, з Тернополя о 21:38 та прибуватиме у Львів о 23:27.

Відстань від Чернівців до Львова потяг долатиме трохи більше ніж за 6 годин та сполучатиме обласні центри Галичини та Буковини з містами Чортків, Заліщики, селищем Кострижівка, станцією Стефанешти та іншими населеними пунктами, зазначили у пресслужбі та додали, що маршрут обслуговуватиме комфортабельний тривагонний потяг 2021 року виробництва.