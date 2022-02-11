Тернополянина, який вбив тату-майстриню, засудили до довічного ув’язнення

Андрія Горбатюка, який вбив тернопільську тату-майстриню Тетяну Підвашецьку, засудили до довічного ув’язнення. Тернопільський апеляційний суд не задовільнив апеляцію обвинуваченого та залишив без змін вирок Тернопільського міськрайонного суду. Про це повідомив захисник сім’ї вбитої Василь Притула, пише Суспільне.

“Сьогодні заслухали апеляційні скарги сторони захисту, а саме: адвоката та обвинуваченого Горбатюка. Вони просили скасувати рішення суду першої інстанції, яким було призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. За результатами розгляду апеляційних скарг суд видалився у нарадчу кімнату і після виходу з нарадчої кімнати проголосив рішення, яким відмовив у задоволенні апеляційних скарг Горбатюка і його захисників. Таким чином рішення суду першої інстанції, яким його було визнано винним у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю, залишено без змін та залишено в силі покарання у вигляді довічного позбавлення волі, рішення набрало законної сили з моменту проголошення”, – адвокат сім’ї вбитої Василь Притула.

Адвокат обвинуваченого Петро Череватий сьогоднішнє рішення суду прокоментував так:

“В даному випадку на сьогоднішньому судовому засіданні було проголошено лише резолютивну частину, тобто те, що суд прийняв. А сама мотивація сьогодні не оголошувалась, відповідно, в мене немає повного тексту судового рішення. Мотиви суду мені на даний час не зрозумілі. Я з ними не ознайомлений, відповідно, якимось чином коментувати це рішення я не можу. Це рішення підлягає оскарженню у касаційному порядку, тобто його можна, як попередній раз було по цій справі: касаційна скарга у Верховний суд подавалась і Верховний суд минулого разу скасував ухвалу апеляційного суду і повернув на новий апеляційний розгляд. Відповідно, цей новий апеляційний розгляд відбувся і ми сьогодні отримали ухвалу, яка була прийнята за наслідками такого апеляційного розгляду і згідно з чинним законодавством ми вправі знову оскаржувати до Верховного суду таку ухвалу, якщо з нею не будемо погоджуватись. Питання оскарження вирішується не мною одним, це рішення приймає виключно обвинувачений. Якщо обвинувачений Горбатюк буде мати бажання оскаржувати цю ухвалу, ми будемо готувати касаційну скаргу на цю ухвалу. Через те, що обвинуваченого Горбатюка на засіданні не було, він брав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, я не мав можливості з ним сьогодні обговорювати питання, пов’язані з оскарженням. І питання, пов’язані з оскарженням, потрібно обговорювати після того, як ми отримаємо повний текст судового рішення. Ми його ще не отримали. Отримаємо, ознайомимось, я поїду в місця позбавлення волі, де на даний час знаходиться обвинувачений, і тоді ми будемо приймати рішення”, – адвокат Андрія Горбатюка Петро Череватий.

Тетяну Підвашецьку вбили в квітні 2019 року. Підозрюваного Андрія Горбатюка Тернопільський міськрайонний суд засудив до довічного ув’язнення за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Обвинувачений подав апеляцію і йому змінили термін покарання з довічного до 15 років ув’язнення. 22 вересня цього року Касаційний кримінальний суд не погодився з цим рішенням і направив апеляцію Горбатюка на повторний розгляд.