У 2024 році поліцейські Тернопільщини виявили 3226 нетверезих водіїв

Загалом за минулий рік співробітники поліції області зафіксували 134 055 правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП в області, найпоширенішими порушеннями на дорогах були: перевищення водіями швидкості, керування транспортними засобами без документів або в стані сп’яніння, нехтування правилами паркування та порушення правил дорожнього руху пішоходами і велосипедистами.

Протягом 2024 року на Тернопільщині сталося 2770 дорожньо-транспортних пригод, із яких 572 – з потерпілими. Поліцейські також зафіксували 145 аварій, спричинених водіями, які перебували в стані сп’яніння. У результаті цих автопригод загинули 6 осіб і 19 отримали травми. За участю пішоходів було зареєстровано 176 ДТП, унаслідок яких загинули 18 осіб, а 171 отримала травми різного ступеню важкості.

Основними причинами ДТП залишаються:

перевищення безпечної швидкості – у таких аваріях загинули 42 особи, травмовано 230 осіб;

порушення правил маневрування – загинули 3 особи, травмовано 148 осіб;

недотримання дистанції – загинули 4 особи, травмовано 59 осіб.

Крім того, минулоріч правоохоронці склали 3226 адміністративних протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).