Как Hey, Pitches! мотивирует молодых фаундеров развивать свой бизнес

Руслан Тимофеев и Андрей Криворчук рассказали о проекте Hey, Pitches! и идее антипитчинга

Очень многие начинающие предприниматели не могут взглянуть на свой стартап с разных сторон и дать ему объективную оценку. В результате упускается из виду огромное количество уязвимых мест, ценных идей для роста и возможностей обойти конкурентов. Hey, Pitches!, совместная инициатива венчурных фондов Adventures Lab и Flyer One Ventures, создана для того, чтобы решить эти проблемы.

Подробнее об идее проекта, его устройстве и целях рассказали основатель Adventures Lab Руслан Тимофеев и его коллега, управляющий партнёр фонда Андрей Криворчук.

Миссия проекта

Несмотря на то, что инициатива получила название Hey, Pitches!, посвящена она вовсе не питчингу. Её ключевая миссия состоит в том, чтобы помочь IT-предпринимателям с небольшим опытом улучшить свой бизнес и сделать его привлекательным для финансирования.

Организаторы предлагают фаундерам встретиться с успешными предпринимателями, представителями разных фондов, бизнес-ангелами, инвесторами и в неформальной обстановке рассказать им о своём продукте. Впоследствии команды получают фидбек, в котором эксперты высказывают своё мнение о стартапе, указывают на его слабые стороны и помогают найти способы восполнить пробелы. Таким образом, получается нечто вроде «антипитчинга», объясняет Андрей Криворчук.

Примечательно, что все упомянутые процессы регулярно происходят во время встреч основателей фонда Adventures Lab с представителями компании из её инвестиционного портфеля. Именно так и родилась идея Hey, Pitches! – масштабировать опыт на всю экосистему.

Кто приходит на Hey, Pitches!

Встречи в рамках проекта проходят раз в месяц. Заявок на участие поступает очень много, причём приходят они из разных концов Украины, рассказывает Руслан Тимофеев. Большая часть из них (около 70%) — компании на этапе MVP (Minimum Viable Product). Однако есть и более развитые проекты, которые уже способны генерировать доход. Обычно им нужна помощь в тестировании продукта, финансировании, масштабировании, монетизации и т. д.

Эксперты отбирают около десяти стартапов, которые кажутся им наиболее любопытными и перспективными, и приглашают их на личную встречу. Перед началом беседы команды заполняют анкету, отвечают на вопросы о своём проекте и составляют список вопросов, которые зададут инвесторам.

Первая такая сессия была назначена на август 2021 года. Из 60 компаний, отправивших запросы, были выбраны пять самых интересных проектов, говорит Руслан Тимофеев. В их число вошли:

Pavooq — платформа, которая собирает и анализирует данные о том, как пользователи разных мессенджеров и взаимодействуют друг с другом;

Jiffsy — разработчик онлайн-магазина для e-коммерции, выполненный в стиле TikTok;

Zeely — автор приложения-конструктора, которое умеет создавать сайты для бизнеса на смартфонах и др.

Взгляд на бизнес со стороны

Руслан Тимофеев не сомневается в том, что инициатива Hey, Pitches! даёт начинающим стартаперам шанс посмотреть на свой продукт трезвым, объективным взглядом. По его наблюдениям, очень многие фаундеры настолько зацикливаются на собственном видении проекта, что упускают из виду как недостатки, которые можно было бы исправить до запуска, так и альтернативные возможности для развития.

«Наша задача – расширить этот горизонт, помочь взглянуть на свой проект под другим углом», — заявляет основатель Adventures Lab. При этом он акцентирует внимание на том, что основную работу по усовершенствованию своих стартапов предприниматели делают самостоятельно. Другими словами, Hey, Pitches! не стремится решать проблемы за фаундера — он лишь подсказывает правильный путь, подводит фаундеров к нужному выводу, задавая правильные вопросы, и мотивирует его на дальнейшую работу.

Результаты встреч доказывают эффективность такого подхода. Одни участники сумели найти уязвимые места и уже занимаются устранением недочётов. Другие — смогли сгенерировать идеи для дальнейшего роста своих проектов и даже привлекли внимание инвесторов, которые присутствовали на сессиях Hey, Pitches! в качестве экспертов. В частности, стартап Jiffsy начал сотрудничество с компанией Startup Wise Guys, которая является одним из ведущих бизнес-акселераторов в Европе.