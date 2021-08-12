За неіснуючий автомобіль з Німеччини чоловік віддав шахраєві 250 тисяч гривень

Понад 250 тисяч гривень віддав житель Монастириськ за автомобіль, власником якого так і не став. Зловмисник, котрий обіцяв доставити транспортний засіб з Німеччини, отримавши гроші, перестав виходити на зв’язок.

Шахрайський випадок задокументували співробітники відділення поліції №2 міста Бучача. До них із заявою звернувся житель Монастириськ і повідомив про те, що його ошукав чоловік, пообіцявши пригнати з-за кордону авто, проте в домовлений час зустріч не відбулася, а зв’язок із зловмисником перервався.

Поліцейські встановили, шахрай до останнього грав свою роль, аби видурити у жертви якнайбільше грошей. Пересилав потерпілому документи, які свідчили начебто про купівлю автомобіля, про перетин кордону, розмитнення, навіть надіслав номер талону для реєстрації авто. Замовник мав отримати свій транспортний засіб в одному з відділень сервісного центру, куди приїхав, аби поставити омріяну автівку на облік. Та ні машини, ні продавця так і не дочекався. Згодом з’ясувалося, що й ніякого запису в сервісний центр не було – все це ретельно спланована шахрайська схема. Зі слів потерпілого, загалом він перерахував на банківську картку пройдисвіта понад 250 тисяч гривень.

Поліцейські вживають заходів для розкриття злочину та вкотре застерігають краян від подібних афер. Проявляйте пильність та у жодному випадку не перераховуйте кошти незнайомцям наперед. Зустрічайтеся з продавцем особисто і розраховуйтеся за товар лише після його отримання.