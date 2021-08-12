До уваги батьків учнів! Які довідки потрібні у тернопільські школи

Шановні батьки майбутніх першокласників та школярів

Все зовсім скоро закінчиться літо і наші діти знову сядуть за шкільні парти. Ми хочемо нагадати Вам, що у КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР Ви можете отримати консультацію всіх необхідних вузьких спеціалістів, які потрібні для того, щоб отримати медичну довідку форми № 086-1/о для подачі документів у школу згідно роз’яснення НСЗУ від 08.05.21 року. Зокрема:

дитячого хірурга;

дитячого ортопеда-травматолога;

дитячого офтальмолога;

стоматолога;

інших спеціалістів за показаннями;

аналіз крові на гемоглобін;

інші аналізи за показаннями.

Медична довідка форми № 086-1/о містить висновок про стан здоров’я вашої дитини, діагноз, групу на фізкультурі та рекомендації відповідно до клінічного протоколу медичного догляду за дітьми віком від 3 до 17 років.

Таку довідку видає сімейний лікар або педіатр із яким в дитини укладена декларація. Також цей лікар направляє учня до вузьких спеціалістів, чиї висновки також потрібні для огляду. Медичні огляди учнів входять до Програми медичних гарантій і є безоплатними.

Для учнів 2-11 класів вузьких спеціалістів та аналізи потрібно проходити лише за необхідністю. Потрібні консультації та аналізи для кожного віку підкаже педіатр чи сімейний лікар, який направляє на огляд.

Для отримання консультації вузьких спеціалістів поліклінічного відділення КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР вам необхідно електронне направлення від сімейного лікаря чи дільничого педіатра.

Для зручності та економії Вашого часу пропонуємо записатися на прийом до лікарів онлайн на сайті електронного медичного сервісу Тернопільщини https://www.med.ternopil.ua/ua/, попередньо створивши кабінет пацієнта. З інструкцією, як створити кабінет пацієнта, Ви можете ознайомитися у нас на сайті https://todl.com.ua/

За додатковою інформацією просимо звертатися в реєстратуру поліклінічного відділення за номером телефону(067)100-7-103 (0352) 26-55-03.