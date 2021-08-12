14:35 | 12.08.2021
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Новини Тернополя 

До уваги батьків учнів! Які довідки потрібні у тернопільські школи

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Шановні батьки майбутніх першокласників та школярів ‼

📌 Все зовсім скоро закінчиться літо і наші діти знову сядуть за шкільні парти. Ми хочемо нагадати Вам, що у КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР  Ви можете отримати консультацію всіх необхідних вузьких спеціалістів, які потрібні для того, щоб отримати медичну довідку форми № 086-1/о для подачі документів у школу згідно роз’яснення НСЗУ від 08.05.21 року. Зокрема:

✅ дитячого хірурга;

✅ дитячого ортопеда-травматолога;

✅ дитячого офтальмолога;

✅ стоматолога;

✅ інших спеціалістів за показаннями;

✅ аналіз крові на гемоглобін;

✅ інші аналізи за показаннями.

🔖 Медична довідка форми № 086-1/о містить висновок про стан здоров’я вашої дитини, діагноз, групу на фізкультурі та рекомендації відповідно до клінічного протоколу медичного догляду за дітьми віком від 3 до 17 років.

➡️ Таку довідку видає сімейний лікар або педіатр із яким в дитини укладена декларація. Також цей лікар направляє учня до вузьких спеціалістів, чиї висновки також потрібні для огляду. Медичні огляди учнів входять до Програми медичних гарантій і є безоплатними.

🔗 Для учнів 2-11 класів вузьких спеціалістів та аналізи потрібно проходити лише за необхідністю. Потрібні консультації та аналізи для кожного віку підкаже педіатр чи сімейний лікар, який направляє на огляд.

📝 Для отримання консультації вузьких спеціалістів поліклінічного відділення КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР вам необхідно електронне направлення від сімейного лікаря чи дільничого педіатра.

📌 Для зручності та економії Вашого часу пропонуємо записатися на прийом до лікарів онлайн на сайті електронного медичного сервісу Тернопільщини https://www.med.ternopil.ua/ua/, попередньо створивши кабінет пацієнта. З інструкцією, як створити кабінет пацієнта, Ви можете ознайомитися у нас на сайті https://todl.com.ua/

☎️ За додатковою інформацією просимо звертатися в реєстратуру поліклінічного відділення за номером телефону(067)100-7-103 (0352) 26-55-03.

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