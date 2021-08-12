Збудували за 94 дні: на Шумщині освятили новий храм УПЦ МП

У селі Людвище, що на Шумщині, митрополит Тернопільський та Кременецький Сергій 8 серпня звершив освячення новозбудованого храму Різдва Божої Матері.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП, – повідомляє Тернополіс.

Завдяки фінансовій підтримці благодійника та мецената Андрія Біби церкву вдалося побудувати за 94 дні – від початку зведення фундаменту до першого Богослужіння.

За Божественною Літургією архиєрею співслужили священики Тернопільської єпархії та духовенство, що прибуло з інших районів області.

Керуючий Тернопільською єпархією митрополит Сергій привіз у с.Людвище зі Свято-Успенської Почаївської Лаври чудотворну ікону Божої Матері, з якою багаточисельна паства та духовенство звершили хресний хід.