Заява Pfizer: від Covid-9 необхідно 3 дози вакцини

Компанія Pfizer заявила про необхідність триетапної вакцинації від коронавируса. Третій етап вакцини успішно пройшов випробування і може бути запущений в масове використання.

Pfizer: боротися з Covid-19 необхідно в 3 етапи

Фармакологічна компанія Pfizer спільно з BioNTech заявили про успішне завершення випробувань бустерного компонента вакцини, призначеного для людей, що пройшли перші два етапи вакцинації. За заявою фармкомпаній, дослідження дали «обнадійливі результати» і 3-тя щеплення може бути допущено до масового використання.

Що таке бустерне щеплення?

Бустерна вакцина – це третій компонент вакцинації від коронавируса, представлений компанією Pfizer. Її головне призначення – підвищення титру антитіл. Завдяки третьому етапу вакцинації, їх кількість в організмі вакцинованого людини збільшується в 5-10 разів. Як результат – підвищений ступінь захисту перед коронавирусной інфекцією.

Як і коли буде використовуватися третє щеплення?

Виробники Pfizer і BioNTech вже готові надати дані про нове щеплення країнам Євросоюзу, США. Однак, американські регулятори не поспішають запускати її масове застосування. Причин тому дві:

Малий показник щепленого населення. Наприклад, тільки в Україні відсоток повністю вакцинованих громадян не перевищує 6%. При цьому, як повідомляє meta.ua/news, днями в Україні було доставлено понад 1 млн доз щеплень, що дозволяє прогнозувати підвищення показника привитости населення.

Відсутність серйозних показань. Медичні регулятори Америки повідомили, що вести мову і застосуванні третьої дози вакцини можна буде лише після відповідних наукових заяв. Поки що необхідності в цьому немає.

Про те, чи буде бустерна доза використовуватися в якості третього компоненту для вакцинації, поки точно невідомо. У найближчі дні в США повинна пройти зустріч фармкомпаній, інфекціоністів, глав систем охорони здоров’я країни, в ході якої і буде прийнято остаточне рішення.