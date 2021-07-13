На Тернопільщині відкриють центр для дітей, які постраждали від насильства

Центр для дітей, які постраждали від насильства відкриють на Тернопільщині. Там допомагатимуть дітям, які стали жертвами чи свідками насильства.

Тернопільщина стане другою областю в Україні, де працюватиме такий центр. Як зазначив на нараді начальник служби у справах дітей області Ростислав Дрозд, у регіоні наразі впроваджують пілотний проект, щоб допомогти дітям, які зазнали негативного впливу.

«Центр створюється за моделлю «Барнахус», що в перекладі зі шведської означає «будинок для дитини» – європейський зразок центру щодо роботи з дітьми, які постраждали від насильства. Центр прийматиме дітей, які постраждали від насильства або стали свідками насильства. Тернопільщина стане другою областю, де впровадять пілотний проєкт. Серед завдань ж такого центру – надати необхідну підтримку дитині. Зокрема, йдеться про психологічну, медичну, соціальну і юридичну допомогу».

Як повідомили у поліції, на Тернопільщині лише цього року зареєстровано більше тисячі повідомлень щодо домашнього насильства. Найчастіше потерпають жінки і діти.