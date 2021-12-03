“Жахлива гонка була”. Олена Білосюк – про невдачу в другому спринті сезону Кубка світу в Естерсунді

Білосюк відреагувала на гонку-відкриття другого етапу та поділилася сумнівами щодо своєї готовності до естафети з Суспільне Спорт.

Жіноча збірна України з біатлону вдруге в сезоні взяла участь у спринтерській гонці на другому поспіль етапі Кубка світу в Естерсунді. Одна з лідерок команди Олена Білосюк невдало провела гонку: припустилася двох хиб на стійці, не закривши першу й останню мішені, й посіла в підсумку лише 66-те місце. Це означає, що біатлоністка не візьме участі в гонці переслідування.

Попри підсумковий результат, Олена виявилася другою за швидкістю серед українок, подолавши дистанцію за 18:49.9 хвилини.

На першому етапі в цьому ж місті Білосюк була найкращою з українок, посівши 24-ту позицію у спринті.

Чому не вдалося повторити цей результат та як спортсменка оцінює свій виступ, Олена розповіла в коментарі Суспільне Спорт.

“Дуже важко мені сьогодні було. Не знаю, чого. Просто з перших метрів довелося терпіти. Мабуть, через це трошки затримувала вистріли на стійці. Поки що сама не зовсім розумію, але якась невпевнена в мене була стрільба, тому дві хиби було. Звісно, я засмучена. Плюс ходом не бігла. Жахлива гонка була”.

Білосюк переконана, що на результат не вплинув сніг, який випав і, відповідно, зробив трасу повільнішою.

“Всі в однакових умовах. Сніг є, швидкість трохи зменшилася, але всі по одній трасі біжать”, – вважає біатлоністка.

Такий виступ змусив спортсменку сумніватися в тому, чи має вона сили на прийдешню першу естафету сезону.

“Після сьогоднішньої гонки в мене дуже багато сумнівів. Буду говорити з тренерами. Скоріш за все, я буду просити, щоб мене міняли на останньому етапі, тому що з таким ходом… Треба реально дивитися на речі”, – підсумувала Білосюк.

Яким був другий спринт сезону для Олени Білосюк: ключові показники

Результат на фініші: 66-те місце (0+2) – відставання 2:18.6 хвилини від переможниці, австрійки Лізи Терези Гаузер.

Час проходження дистанції: 63-тє місце – відставання 1:42.5 від найшвидшої на дистанції, шведки Ельвіри Еберг.

Час роботи на вогневих рубежах: 89-те місце – 1:10.1 хвилин на 10 мішеней.ф