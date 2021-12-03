На вихідні на Тернопільщині прогнозують похолодання

Сьогодні, 3-го грудня, в окремих регіонах країни очікують мокрий сніг з дощем.

Це стосується західних, північних, деяких центральних областей та Харківщини. На решті території, яка не ввійшла в перелік, суттєвих опадів не передбачають.

Як повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко, температура повітря по регіонах буде різною: на Заході похолоднішає до +4, на Півночі очікують +2+5 градусів. У центральній частині країни найхолоднішою буде Вінниччина, в межах +4, решта Центру ще побуде у теплому повітрі – +7+12 градусів.

У східних областях сьогодні потепліє до +8+13 градусів, а в південній частині буде весняна погода – до +15-ти.

Зміниться синоптична ситуація на вихідних – практично скрізь в Україні очікується зниження температури повітря.

У суботу в південній та східній частині країни вночі прогнозують помірні, вдень значні дощі, на решті території – без опадів. При цьому очікується суттєве зниження температури: у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 3-8° морозу, у Карпатах та Прикарпатті до 15° морозу, вдень – близько 0°. Найтепліше буде у південних областях.

В неділю похолоднішає, навіть на Півдні. Найтепліше буде в Криму. Вночі очікується від 3 до 5 градусів морозу, вдень повітря прогріється від 0 до +5-ти.