Житель Тернопідщини вбив родича ножем

Під час сварки житель Чортківщини завдав смертельні ножові поранення швагрові. Конфлікт між чоловіками виник після розпивання спиртних напоїв.

Поліцію та швидку 25 грудня викликав житель Чортківського району. Він повідомив, що двічі ножем в груди вдарив брата співмешканки і той не подає ознак життя. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та медики. Проте вони констатували лише смерть 26-річного мешканця Гусятинського району.

За попередньою інформацією, потерпілий приїхав у гості до рідної сестри. Сусіди відгукуються про родину негативно. Кажуть, що і жінка, і її співмешканець ведуть антигромадський спосіб життя, дебоширять, зловживають алкоголем. У день нещастя сім’я також розпивала спиртні напої.

Коли співмешканець вийшов у сусідню кімнату до батька, між братом та сестрою виник конфлікт і жінка покликала на допомогу. Цивільний чоловік відштовхнув швагра, а після цього схопив кухонний ніж та двічі вдарив ним родича. Останній з пораненнями вийшов на подвір’я та впав. За деякий час на вулицю пішов і “захисник дружини”. Він побачив непритомного швагра та викликав екстрені служби.

У скоєному 39-річний чоловік зізнався. Йому оголосили підозру згідно із ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Обрали чортківчанину і запобіжний захід – тримання під вартою.