Внаслідок пожежі у містечку на Тернопільщині загинув одинокий літній чоловік

Під час пожежі у Підгайцях виявили тіло 66-річного чоловіка. Відомо, що чоловік проживав сам, родичів не мав, тому до нього час від часу приходила соціальна працівниця, щоб провідати. Під час візиту 1 лютого вона й побачила густий дим, що виходив з-під зачинених дверей, після чого викликала на місце рятувальників. За попередньою версією поліції, пожежа виникла внаслідок того, що чоловік заснув із сигаретою у кріслі.

Про пожежу у Підгайцях ДСНС повідомила соцпрацівниця, яка прийшла провідати свого 66-річного підопічного. Чоловік проживав сам, сім’ї та родичів не мав. Під час візиту до підопічного соцпрацівниця помітила дим, що йшов з-під дверей будинку на вул. Галицькій, 19, і викликала поліцію та рятувальників.

Відчинивши двері, рятувальники виявили тіло господаря помешкання. Причина смерті – отруєння чадним газом. «66-річний чоловік мешкав сам. Сусіди кажуть, що пенсіонер зловживав спиртними та мав проблеми зі здоров’ям. Рятувальники припускають, що чоловік палив у кріслі та заснув», – повідомляє поліція Тернопільщини.

На місце події виїжджали працівники відділку поліції №1 з Бережан. Правоохоронці оглянули місце пожежі і зареєстрували факт смерті чоловіка як нещасний випадок. Розпочато провадження, а також внесена інформація про смерть людини в ЄРДР згідно зі ст. 115 ККУ з поміткою «нещасний випадок».



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