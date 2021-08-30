Зіткнулися два човни у Тернополі під час чемпіонату світу з водно-моторного спорту

28 серпня на День Тернополя у місті стартував чемпіонат світу з водно-моторного спорту.

У перший день змагань не обійшлося без пригод.

За даними очевидців подій, вчора на ставі у Тернополі зіткнулися два водно-моторних човни.

В одному з човнів під номером 74 перебувала дівчина – учасниця змагань.

Натомість, в іншому човні за кермом їхав найстаріший учасник чемпіонату світу з водно-моторного спорту.

Відомо, що потерпілим на місці надали першу медичну допомогу.

Човни також постраждали – їх витягнули на берег.