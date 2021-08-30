11:30 | 30.08.2021
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Тернопільщина 

Зіткнулися два човни у Тернополі під час чемпіонату світу з водно-моторного спорту

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28 серпня на День Тернополя у місті стартував чемпіонат світу з водно-моторного спорту.

У перший день змагань не обійшлося без пригод. 

За даними очевидців подій, вчора на ставі у Тернополі зіткнулися два водно-моторних човни. 

В одному з човнів  під номером 74 перебувала дівчина – учасниця змагань. 

Натомість, в іншому човні за кермом їхав найстаріший учасник чемпіонату світу з водно-моторного спорту.

Відомо, що потерпілим на місці надали першу медичну допомогу. 

Човни також постраждали – їх витягнули на берег. 

 

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