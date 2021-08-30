На Тернопільщині 16-річний водій посеред ночі протаранив паркан, а собі розбив голову

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні вночі в с. Більче-Золоте Чортківського району. Близько 02.00 годин водій автомобіля «ВАЗ 2105» не справився з керуванням та заїхав у паркан.

Внаслідок аварії у малолітнього водія діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Також медики встановили, що хлопець перебував у стані алкогольного сп’яніння. Потерпілого госпіталізували в Борщівську лікарню.