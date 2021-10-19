Знущався з дружини і погрожував копам рушницею: насильника з Тернопільщини взяли під домашній арешт

Попри те, що чоловік проживає спільно з жінкою в одному будинку, йому заборонили наближатися до неї щонайменше на десять метрів.

У селі Петриків на Тернопільщині місцевий житель вийшов зі зброєю в руках і став погрожувати вбивством патрульним, які приїхали на виклик до сім’ї. Правоохоронцям зателефонувала жінка і повідомила про домашнє насильство з боку чоловіка.

Як розповіли у поліції області, назустріч поліцейським господар вийшов зі зброєю в руках і став погрожувати. Правоохоронцям вдалося обеззброїти зловмисника та затримати його.

Як з’ясувалося, на мисливську рушницю, якою погрожував, пенсіонер мав дозвіл. На момент візиту правоохоронців чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

Йому оголосили про підозру та обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт. А оскільки чоловік проживає разом зі своєю дружиною, до якої він вчиняв насильство, то суд заборонив йому наближатися до неї на відстань не більше до десяти метрів, пише ZAXID.NET.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 345 (погроза вбивством щодо працівників правоохоронного органу у зв’язку із виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.