На Тернопільщині назбирали 70 тисяч гривень на облаштування соціальної пральні

Майже 70 тисяч гривень на облаштування соціальної пральні в Бережанах назбирали працівники “Карітасу”. Про це розповів керівник Бережанського “Карітасу” Михайло Бугай, пише Суспільне.

За його словами, користуватися пральнею зможуть люди з інвалідністю, пенсіонери та малозабезпечені сім’ї. Чоловік каже, щоб зібрати цю суму, організовували благодійні акції.

10-го серпня Михайло Бугай розповів, що цю пральню облаштують в одному із приміщень “Карітасу”.

Загальна вартість проєкту – 120 тисяч гривень, каже Михайло Бугай. За його словами, решту коштів має надати благодійна організація “Львівська освітня фундація”. Ця організація розпочала свою діяльність у 2000 році. Її члени підтримують волонтерські, соціальні, культурні та освітні ініціативи. Благодійний фонд “Карітас” у Бережанах діє 7 років, каже Михайло Бугай.