17 червня: за добу в Україні лабораторно підтверджено 758 випадків коронавірусу, з них на Тернопільщині — 27
Підтверджено 33 234 випадки COVID-19, з них 14 943 одужали, 943 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 758 випадків.
Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 517 995, методом ІФА — 97 935.
Усього захворювання підтверджено у 2445 дітей та 5650 медиків. Госпіталізації потребували 9390 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 327 пацієнтів. 23 844 хворий перебував на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3370 медпрацівників.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 1500 (915 одужали);
Волинська обл. — 1554 (490 одужали);
Дніпропетровська обл. — 1012 (726 одужали);
Донецька обл. — 338 (130 одужали);
Житомирська обл. — 1147 (574 одужали);
Закарпатська обл. — 1808 (745 одужали);
Запорізька обл. — 538 (366 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1849 (1044 одужали);
м. Київ — 4026 (1230 одужали);
Київська обл. — 2078 (867 одужали);
Кіровоградська обл. — 592 (493 одужали);
Луганська обл. — 66 (42 одужали);
Львівська обл. — 3227 (644 одужали);
Миколаївська обл. — 323 (217 одужали);
Одеська обл. — 1158 (426 одужали);
Полтавська обл. — 281 (259 одужали);
Рівненська обл. — 2499 (1379 одужали);
Сумська обл. — 230 (169 одужали);
Тернопільська обл. — 1510 (1033 одужали);
Харківська обл. — 1652 (774 одужали);
Херсонська обл. — 183 (174 одужали);
Хмельницька обл. — 577 (435 одужали);
Черкаська обл. — 564 (369 одужали);
Чернівецька обл. — 4082 (1328 одужали);
Чернігівська обл. — 440 (107 одужали).
Джерело: Центр громадського здоров’я України