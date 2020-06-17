17 червня: за добу на Тернопільщині — 27 нових випадків інфікування COVID-19

Станом на 17 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1510 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1389 випадків – дорослі, 121 випадок – діти), з них 27 летальних. Видужало 1033 особи.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1063 особи: 273 особи на наявність класу Ig М, у 12 осіб виявлені позитивні результати і 790 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 246 (95 одужало, 1 летальний); 150

– Бережанський район – 4 (3 одужало); 1

– Борщівський район – 14 (14 одужало);

– Бучацький район – 83 (66 одужало, 1 летальний); 16

– Гусятинський район – 20 (17 одужало); 3

– Заліщицький район – 57 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ); 11

– Збаразький район – 53 (25 одужало, 1 летальний); 27

– Зборівський район – 4 (3 одужало); 1

– Козівський район – 47 (25 одужало, 1 летальний); 21

– Кременецький район – 420 (312 одужало, 8 летальних); 100

– Лановецький район – 37 (19 одужало); 18

– Монастириський район – 194 (190 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 7 (6 одужало); 1

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 17 (15 одужало); 2

– Тернопільський район – 77 (19 одужало); 58

– Чортківський район – 59 (55 одужало); 4

– Шумський район – 166 (122 одужало, 7 летальних). 37 За попередню добу:

– видужало 9 осіб

– проведено 512 досліджень методом ПЛР.

– проведено тестування біоматеріалу від 182 особи методом ІФА. У 13 осіб виявлені антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, які вказують на гострий період захворювання.

– підтверджено 27 випадків зараження вірусом COVID-19 Географія поширення нових випадків: м. Тернопіль (8 осіб) Лановецький район (2 особи):

• с. Борщівка – 2 Гусятинський район (1 особа):

• с. Сидорів – 1 Бучацький район (5 осіб):

• м. Бучач – 3

• с. Сновидів – 1

• с. Соколів – 1 Чортківський район (2 особи):

• м. Чортків – 2 Кременецький район (1 особа):

• м. Почаїв – 1 Шумський район (4 особи):

• м. Шумськ – 1

• с. Бриків – 1

• с. Темногайці – 2 Козівський район (4 особа):

• с. Теофіпілка – 3

• с. Купчинці – 1