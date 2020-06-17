17 червня: за добу на Тернопільщині — 27 нових випадків інфікування COVID-19
Станом на 17 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1510 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1389 випадків – дорослі, 121 випадок – діти), з них 27 летальних. Видужало 1033 особи.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1063 особи: 273 особи на наявність класу Ig М, у 12 осіб виявлені позитивні результати і 790 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 246 (95 одужало, 1 летальний); 150
– Бережанський район – 4 (3 одужало); 1
– Борщівський район – 14 (14 одужало);
– Бучацький район – 83 (66 одужало, 1 летальний); 16
– Гусятинський район – 20 (17 одужало); 3
– Заліщицький район – 57 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ); 11
– Збаразький район – 53 (25 одужало, 1 летальний); 27
– Зборівський район – 4 (3 одужало); 1
– Козівський район – 47 (25 одужало, 1 летальний); 21
– Кременецький район – 420 (312 одужало, 8 летальних); 100
– Лановецький район – 37 (19 одужало); 18
– Монастириський район – 194 (190 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 7 (6 одужало); 1
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 17 (15 одужало); 2
– Тернопільський район – 77 (19 одужало); 58
– Чортківський район – 59 (55 одужало); 4
– Шумський район – 166 (122 одужало, 7 летальних). 37
За попередню добу:
– видужало 9 осіб
– проведено 512 досліджень методом ПЛР.
– проведено тестування біоматеріалу від 182 особи методом ІФА. У 13 осіб виявлені антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, які вказують на гострий період захворювання.
– підтверджено 27 випадків зараження вірусом COVID-19
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (8 осіб)
Лановецький район (2 особи):
• с. Борщівка – 2
Гусятинський район (1 особа):
• с. Сидорів – 1
Бучацький район (5 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Сновидів – 1
• с. Соколів – 1
Чортківський район (2 особи):
• м. Чортків – 2
Кременецький район (1 особа):
• м. Почаїв – 1
Шумський район (4 особи):
• м. Шумськ – 1
• с. Бриків – 1
• с. Темногайці – 2
Козівський район (4 особа):
• с. Теофіпілка – 3
• с. Купчинці – 1