На Тернопіллі розпочався футбольний сезон

Чемпіонат Тернопільської області 2020 року з футболу стартував 14 червня. У спортивну боротьбу вступило понад двадцять команд з різних куточків нашої області, які розділені на дві ліги – вищу і першу. Голова Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Юрик переконаний, що цей сезон буде цікавим, а спільна робота з усіма небайдужими до нашого майбутнього сприятиме розвитку масового футболу, створюючи надійний фундамент обласному, національному футболу й славі українського спорту. Отож, 14 червня у першому турі першої ліги чемпіонату Тернопільської області відбулося п’ять поєдинків. Повну статистику матчів подає офіційний Інтернет-сайт Асоціації.

«Хатки» (Бережани) – ФК «Нараїв» – 0:0

14 червня. Жуків. Сільський стадіон. +21 град.

Арбітр – Артем Трач (Тернопіль), асистенти – Олег Мімнонов (Тернопіль), Олег Харчук (Тернопіль).

Спостерігач арбітражу: Володимир Ясюченя (Тернопіль).

«Хатки»: Кукурудза, Сигут, Макаров, Корендович (Солонинка, 77), Соколовський, А. Когут, Абрамець-к, Іванчишин, Кушлик (Меренько, 74), Макар (Колодка, 63), Легета.

ФК «Нараїв»: Горліцький, Цінчик, Павелко, Кривий, Адамів, Микорлишин, Карпа, Тригук (Кісіль, 46), Дроздовський, Дзюла-к, Кульчицький.

Попереджені: В. Кушлик (44), О. Іванчишин (77) – П. Кривий (5), С. Дроздовський (31), М. Карпа (77).

Вилучений: П. Кривий (13, друге попередження).

«Рідна Борщівщина» (Борщів) – ФК «Трибухівці» – 2:3 (0:1)

14 червня. Борщів. Міський стадіон. +20 град.

Арбітр – Андрій Гах (Тернопіль), асистенти – Ігор Брик (Чортків), Андрій Ющишин (Тернопіль).

Спостерігач арбітражу: Володимир Садковський (Теребовля).

«Рідна Борщівщина»: Гищук, Пріхна, Хомишин, Чемерейко, Онуфрейчук, Завойський, Вишинський (Прокопчук, 65), Тимощук, Гришак, Чеснік-к, Зубик.

ФК «Трибухівці»: Сороцький, Долик (Панич, 77), Гриців, В. Скавуляк-к (Жук, 70), Грицак, І. Крушельницький, Солонинка, Керницький (Щербаков, 82), Юристий, Була (Богачук. 89), Гаврилюк (Кістяник, 87).

Голи: Олег Зубик (72, 84) – Юрій Грицак (41), Ігор Крушельницький (87), Ігор Щербаков (90+4).

На 68-й хвилині Іван Солонинка (ФК «Трибухівці») не реалізував пенальті.

Попереджені: П. Хомишин (14), О. Гищук (68) – Ю. Грицак (27), О. Була (52), І. Солонинка (70).

«Колос» (Зборів) – «Віго-Острів» (Острів) – 2:3 (0:1)

14 червня. Зборів. Стадіон «Колос».

Арбітр – Ігор Садковський (Теребовля), асистенти – Дмитро Кіцкай (Бучач), Володимир Пиндиківський (Бучач).

Спостерігач арбітражу: Олександр Найко (Тернопіль).

«Колос»: Козла, Грабчак, Світлик, Цюман, Забитівський, Блакита (Ничай, 81), Комар (Туліглович, 80), Бардокін-к, Кузів (Лірський, 46), Романішин (Багрій, 67), Бабуняк (Бурбела, 46).

«Віго-Острів»: Таращук-к, М. Войцещук, Гарбуз, О. Дацко (Бандак, 81), Кантицький, Критюк, Кузьмак (Урбанський, 90+2), Лисий, Мороз (Поврозник, 88), Пророчук, Чабай.

Голи: Роман Бардокін (55, 67, з пен.) – Михайло Войцещук (22, 85), Сергій Чабай (63).

Попереджені: І. Світлик (52), Р. Багрій (84) – С. Чабай (90+2).

Вилучений: П. Грабчак (61).

«Нива» (Підгайці) – «Нива» (Городниця) – 1:0 (0:0)

14 червня. Підгайці. Стадіон «Нива».

Арбітр – Іван Мандзюк (Зборів), асистенти – Арсен Кордівський (Бучач), Володимир Кацан (Бучач).

Спостерігач арбітражу: Ярослав Боднар (Тернопіль).

«Нива» П.: Северин, Клюшніченко, Магеровський, Т. Гураль, Подлецький, Т. Шкварло (Фаник, 62), Томчук, Мацалап, Комарницький (Скриник, 90+3), Стирчак, Кальба (І. Шкварло, 46).

«Нива» Г.: Кузь, Лотоцький, Берчишин, Петльований, В. Ковальський (А. Ковальський, 46), Папроцький, Шимчишин (Гузеляк, 77), Майданюк, Коваль, Кука, Тесарський.

Гол: Тарас Стирчак (68).

Попереджені: В. Подлецький (39), С. Клюшніченко (49), Т. Шкварло (58), Ю. Томчук (84), І. Шкварло (89) – І. Шимчишин (75), В. Петльований (82).

Вилучений: Ю. Томчук (87, друге попередження).

«Поділля» (Васильківці) – ФК «Мельниця» (Мельниця-Подільська) – 0:0

14 червня. Васильківці. Стадіон «Поділля».

Арбітр – Віталій Буняк (Бережани), асистенти – Юрій Королюк (В. Глибочок), Артем Карапетян (Тернопіль).

Спостерігач арбітражу: Микола Філь (Тернопіль).

«Поділля»: Зянько, Іванців, Вітерук, Бондарук (Ковальчук, 90+2), Гондз (Муравський, 79), Жига (Тригуба, 82), Гриб (Гвіанідзе, 67), Гевчук (Бадло, 46), Цимбалістий, Баліцький (Сиротюк, 74), Мельник (Козелко, 59).

ФК «Мельниця»: Харченко, Дем’ян, М. Щерб’як, Пиняк, Яцків, Пілецький, В. Козар, Годований, Антонійчук (Романишин, 74), Герило (Лук’янчук, 90+2), Я. Козар.

Попереджені: Б. Гевчук (7), Б. Іванців (56) – С. Антонійчук (4), А. Пиняк (26).

Також 14 червня у першому турі вищої ліги чемпіонату Тернопільської області бучацький «Колос» та заліщицький «Дністер» розписали бойову нічию – 1:1. Як інформує Асоціація футболу Тернопільщини, команди були гідна одна одної. Краще розпочали матч гості, які зуміли відкрити рахунок. Гол-красень забив лідер «Дністра» Михайло Рябий. Він пробив по неймовірній траєкторії з лівого кута штрафного майданчика в дальню «девятку» і кіпер «Колоса» Денис Чесановський був безсилим (0:1).

А зрівняли рахунок господарі в компенсований час до другого тайму. Роман Гаврилюк вкинув далеко м’яча з аута, його продовжив Юрій Савка, а добив у сітку воріт ударом головою метрів з семи Іван Плосконос (1:1). До речі, всі три гравці, які брали участь у гольовій комбінації вийшли на поле з лавки запасних, тому можна говорити, що тренер «Колоса» вгадав із замінами.

«Колос» (Бучач) – «Дністер» (Заліщики) – 1:1 (0:0)

14 червня. Бучач. Стадіон «Колос». +23 град.

Арбітр – Олег Когут (Тернопіль), асистенти – Роман Островський (Тернопіль), Олег Чемний (Коропець).

Спостерігач арбітражу: Борис Трач (Тернопіль).

«Колос»: Чесановський, І. Сороцький, Рижук, Данилюк, Басістий, Дзядикевич (Гаврилюк, 61), Заставецький, Городинський (Плосконос, 19), Кухарський, Олексюк (Савка, 66), Чиряк.

«Дністер»: Мельник, Наталюк (Шутяк, 15), Скибінський, Богославський, Пастухов, Рябий, Гусляк, Пилипюк, Ландяк (Шкрябець, 80), Імангулов, Токарчук.

Голи: Іван Плосконос (90+4) – Михайло Рябий (72).

Попереджені: П. Данилюк (21), Р. Кухарський (82) – М. Рябий (42), А. Пилипюк (59).