Одеса та Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня

Міська влада Черкас вирішила не запроваджувати карантин вихідного дня в місті. Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко, повідомляє місцеве видання 18000. За його словами, немає потреби вводити такий карантин.

«Так, є проблеми, але їх потрібно вирішувати не таким способом […] Ми маємо це вирішувати не за кошт підприємців. Я пропоную не підтримувати карантин вихідного дня», – сказав він.

Бондаренка підтримав директор департаменту охорони здоров’я міста Всеволод Кульчиковський. Потім рішення на офіційному міському рівні ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Тож у Черкасах дозволять роботу ТРЦ, ринків, закладів громадського харчування, розважальних закладів і діяльність закладів культури.

Це не перше місто в Україні, яке відмовилося запроваджувати карантин вихідного дня: раніше про це заявив мер Львова Андрій Садовий (але офіційного рішення ще не ухвалили), також відмовилась Одеса.