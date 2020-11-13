У Тернополі відмінили “карантин вихідного дня”

У Тернополі не буде введено додаткових обмежень у зв’язку із запровадженням урядом карантину вихідного дня. Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Звертаюсь до правоохоронців посилити карантинні перевірки тільки в частині тих обмежень, що були запроваджені раніше. Тобто штрафувати підприємців не за те, що вони працюють, а якщо вони не дотримуються санітарних вимог, передбачених МОЗ. Ми мали розширену нараду з представниками бізнесу та лікарями. Зокрема, на думку медиків, обмеження не вплинуть на зменшення кількості хворих», — зазначив очільник міста.

Крім того, каже тернопільський мер, такі обмеження просто знищасть економіку міста, – зазначив Сергій Надал та закликав усіх дотримуватися протиепідемічних заходів.

Щодо обмежень, які таки будуть діяти — перевезення пасажирів у громадському транспорті в межах сидячих місць та робота розважали закладів і ресторанів — до 22.00 год.

Тернополяни