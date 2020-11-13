Потреба в будівельних матеріалах в наш час дуже висока. Одним з найпопулярніших будівельних матеріалів останнього часу є сендвіч панелі, які мають цілу низку важливих переваг. Давайте спробуємо докладніше розібратися в тому, що являє собою даний будівельний матеріал і якими особливостями він володіє.

Що таке сендвіч панелі?

Сендвіч панелями називається будівельний матеріал, що складається з трьох шарів, в якості яких виступають металеві листи. Між металевими листами використовується спеціальний утеплювач. Утеплювач може бути різним, найбільш поширені варіанти: мінеральна вата, пінополістирол, скловолокно.

Спрессовка таких панелей може здійснюватися гарячим, або холодним способом. В кінцевому підсумку різниця між панелями спресованими різними способами практично відсутня.

Основні види сендвіч панелей

Сучасні сендвіч панелі можна розділити на такі види:

Стінові. Стінові сендвіч панелі як не складно здогадатися з назви використовуються для стін різних будівель. Вони можуть застосовуватися при будівництві самих різних об’єктів: складські будівлі, адміністративні будівлі, торгові будівлі, житлові малоповерхові будівлі і т.д.

Покрівельні. Покрівельні сендвіч панелі це панелі що застосовуються для облаштування покрівлі. Вони також використовуються для самих різних будівель.

Головні переваги сендвіч панелей

Сендвіч панелі для стін і покрівельні сендвіч панелі мають цілу низку найважливіших переваг, серед яких особливо варто відзначити:

Мобільність. На поточний момент сендвіч панелі це єдиний будівельний матеріал, який в разі такої необхідності дозволяє демонтувати будівлю і зібрати її в іншому місці. Це забезпечує його властивістю мобільності.

Невелика вага. Цей будівельний матеріал має невелику вагу. Це робить його монтаж, а також транспортування значно легше, що в свою чергу позначається на швидкості споруди будівель з сендвіч панелей і вартості їх транспортування.

Гігієнічність. Фасадні сендвіч панелі в повній мірі задовольняють всім екологічним нормам. Вони не мають в своєму складі ніяких небезпечні хімічних сполук, які могли б негативно позначитися на людському організмі або навколишньому середовищу.

Пожежна безпека. Сендвіч панелі відрізняються високим рівнем пожежної безпеки, що робить їх дуже підходящим будівельним матеріалом у багатьох випадках.

Тривалий термін служби. У тому випадку, якщо дотримуватися правил експлуатації, такі панелі здатні прослужити близько 50 років або навіть більше. Також в разі виходу з ладу окремого елемента його завжди можна замінити без порушення загальної конструкції.

Теплоізоляція та звукоізоляція. Окремо слід відзначити і той момент, що такі панелі відрізняються високим рівнем теплоізоляції. Завдяки утеплювачу використовуваному в них вони дуже добре затримують тепло. Крім цього вони також не пропускають сторонніх звуків, так як відрізняються високою звукоізоляцією.

Саме наявність такої великої кількості переваг і робить сендвіч панелі для даху та стін дуже розумним рішенням у багатьох ситуаціях, на яке слід звернути увагу якщо ви перебуваєте в пошуках підходящого будівельного матеріалу.