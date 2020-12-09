Україна проводитиме вакцинацію від COVID-19 в три етапи: стали відомі подробиці

Коли Україна матиме вакцину у кількості не більше 10% від населення країни.

Другий етап.

Коли кількість вакцин буде від 11% до 20% від кількості населення.

Вакцину отримають:

люди у групі ризику (хворі від 60 років);

Третій етап. Коли Україна буде забезпечена вакциною від коронавірусу у кількості 21-50% від кількості населення:

вакцинувати будуть хворих від 18 до 59 років та інші категорії населення та професійні групи, які мають високий ризик підхопити вірус.