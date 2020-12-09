Україна проводитиме вакцинацію від COVID-19 в три етапи: стали відомі подробиці
Перший етап.
Коли Україна матиме вакцину у кількості не більше 10% від населення країни.
Вакцину отримають:
медпрацівники;
військові, які беруть участь в операції Об’єднаних сил;
працівники соціальної сфери;
мешканці та персонал спецзакладів (інтернатів, будинків для літніх тощо).
Другий етап.
Коли кількість вакцин буде від 11% до 20% від кількості населення.
Вакцину отримають:
люди у групі ризику (хворі від 60 років);
працівники закладів освіти;
працівники силових структур та МЗС;
ув’язнені та арештовані;
персонал місць обмеження волі та слідчих ізоляторів.
Третій етап. Коли Україна буде забезпечена вакциною від коронавірусу у кількості 21-50% від кількості населення:
вакцинувати будуть хворих від 18 до 59 років та інші категорії населення та професійні групи, які мають високий ризик підхопити вірус.