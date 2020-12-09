14:33 | 9.12.2020
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Україна проводитиме вакцинацію від COVID-19 в три етапи: стали відомі подробиці

Irena 0 Views Прокоментуй!

Перший етап.

Коли Україна матиме вакцину у кількості не більше 10% від населення країни.

Вакцину отримають:

▪️медпрацівники;

▪️ військові, які беруть участь в операції Об’єднаних сил;

▪️ працівники соціальної сфери;

▪️ мешканці та персонал спецзакладів (інтернатів, будинків для літніх тощо).

Другий етап.
Коли кількість вакцин буде від 11% до 20% від кількості населення.
Вакцину отримають:
▪️люди у групі ризику (хворі від 60 років);
▪️працівники закладів освіти;
▪️працівники силових структур та МЗС;
▪️ ув’язнені та арештовані;
▪️персонал місць обмеження волі та слідчих ізоляторів.

Третій етап. Коли Україна буде забезпечена вакциною від коронавірусу у кількості 21-50% від кількості населення:

▪️вакцинувати будуть хворих від 18 до 59 років та інші категорії населення та професійні групи, які мають високий ризик підхопити вірус.

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