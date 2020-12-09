Ще троє представників ТНТУ успішно завершили навчання за програмою подвійних дипломів

Щиро вітаємо студентів 5 курсу — Олександра Федорука і Олександра Ковальчука спеціальності «Галузеве машинобудування» та Остапа Андрійчука спеціальності «Прикладна механіка» з успішним завершенням навчання в Університеті прикладних наук міста Шмалькальден (Німеччина) та отриманням ступенів бакалавра за спеціальністю «Інженерна механіка».

Програма подвійних дипломів, що реалізується в ТНТУ, дає можливість нашим студентам одночасно проходити навчання за інтегрованими навчальними програмами у двох навчальних закладах різних країн та отримати два дипломи українського та європейського університетів, що вкрай важливо в умовах сучасного ринку праці, де працедавець вимагає широкого світогляду, набутих практичних навичок, знання іноземних мов.