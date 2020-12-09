У Тернополі ще 46 учасників бойових дій отримають грошову компенсацію за земельні ділянки

9 грудня на виконавчому комітеті Тернопільської міської ради прийнято рішення про надання грошової компенсації за земельні ділянки для будівництва житла ще 46-ом особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та які зареєстровані у м. Тернополі.

Станом на листопад 2020 року таку компенсацію уже отримали 153 особи на загальну суму 11,5 млн грн.

Нагадуємо, грошова компенсація учасникам АТО/ООС сягає понад 75 тис. грн та виплачується з бюджету громади. Сума розраховується з врахуванням базової вартості 1 кв.м. нормативної грошової оцінки земель м. Тернополя та виплачується в розмірі грошової оцінки земельної ділянки площею 0,06 га.

Додамо, раніше було прийнято рішення також щодо передачі безоплатно у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд 753-ом учасникам АТО, 266-ти громадянам пільгової категорії та 22-ом сім’ям загиблих учасників АТО.