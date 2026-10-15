Атака на Чортків: куди звертатися жителям зафіксувати пошкодження майна

Жителі Чорткова, чиє майно пошкодилося внаслідок російської атаки безпілотників 14 жовтня, можуть подати повідомлення про пошкодження через застосунок «Дія» та скористатися державною програмою «єВідновлення».

Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Атака відбулася о 20:57. Російський безпілотник влучив в одне з підприємств міста. Мешканців, чиє майно постраждало внаслідок вибуху, закликають повідомити про пошкодження.

Якщо немає можливості подати інформацію через застосунок «Дія», можна звернутися до Центру надання адміністративних послуг Чорткова. Із собою потрібно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує право власності, або витяг із Державного реєстру речових прав.

У міській раді зазначають, що повідомлення опрацює комісія з обстеження пошкодженого майна. Відомості про пошкодження та їхній характер внесуть до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Для визначення суми компенсації комісія перевірятиме пошкодження, проводитиме візуальний огляд і складатиме відповідні акти. Розмір виплати визначатимуть з урахуванням характеру й обсягу пошкоджень та встановлених державою розцінок.