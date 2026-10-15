На Хмельниччині збили та подавили 10 безпілотників: що відомо про наслідки атаки
Упродовж минулої доби російські війська неодноразово атакували Хмельницьку область. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 10 ворожих безпілотників.
Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
Унаслідок однієї з атак виникла пожежа на території підприємства в Кам’янець-Подільському районі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.
За словами Сергія Тюріна, інформація про загиблих і травмованих не надходила.
Очільник області подякував силам протиповітряної оборони за захист Хмельниччини.