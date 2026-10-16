Через атаку російських дронів на підприємство в Чорткові розпочали розслідування воєнного злочину

У Чорткові на Тернопільщині внаслідок нічної атаки російських реактивних безпілотників 16 жовтня пошкоджено виробниче підприємство. На території цехів виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. За фактом атаки розпочали кримінальне провадження щодо вчинення воєнного злочину.

Про це повідомили в прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, російські війська атакували підприємство в Чорткові реактивними безпілотниками 15 та 16 жовтня.

Унаслідок атаки 15 жовтня потерпіли п’ятеро людей. Під час удару в ніч на 16 жовтня люди не постраждали, проте загорілися виробничі цехи. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — вчинення воєнного злочину.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.