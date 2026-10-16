На війні загинув захисник Ігор Гондза з Тернопільщини

Будучи вірним Батьківщині, він сумлінно і невтомно стояв на захисті України і її людей, мужньо виконував свій обов’язок у боротьбі за свободу і незалежність своєї землі. Загинув 06 жовтня 2026 року поблизу села Карпівка Краматорського району Донецької області.

Ігор віддав найдорожче, власне життя, захищаючи рідну землю від ворожого нападу, і його подвиг відтепер назавжди вписаний в історію України як вияв найвищої любові до Батьківщини.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого Героя. У скорботі схиляємося в шані перед світлою пам’яттю Воїна та молимося за упокій його душі.