На війні загинув захисник Ігор Гондза з Тернопільщини
Копичинецька міська рада повідомляє про загибель нашого Захисника, уродженця Копичинець, Гондза Ігоря Володимировича, 08 жовтня 1982 року народження.
Будучи вірним Батьківщині, він сумлінно і невтомно стояв на захисті України і її людей, мужньо виконував свій обов’язок у боротьбі за свободу і незалежність своєї землі. Загинув 06 жовтня 2026 року поблизу села Карпівка Краматорського району Донецької області.
Ігор віддав найдорожче, власне життя, захищаючи рідну землю від ворожого нападу, і його подвиг відтепер назавжди вписаний в історію України як вияв найвищої любові до Батьківщини.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого Героя. У скорботі схиляємося в шані перед світлою пам’яттю Воїна та молимося за упокій його душі.
Царство Небесне Герою України.