Дружину голови української розвідки Кирила Буданова отруїли

Дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами.

Про це розповіли джерела видання “Бабель” у розвідці.

Нині жінка перебуває у лікарні. Її госпіталізували після тривалого погіршення стану здоровʼя.

“Зараз завершується курс лікування, далі — контроль лікарів”, — зазначив співрозмовник у ГУР.

Будановій діагностували ураження важкими металами.

“Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини”, — зазначили у розвідці.

Щодо ймовірного вбивства дружини голову ГУР МОУ йде розслідування.

Джерела підтвердили, що на Кирила Буданова також вчиняли замахи до та після повномасштабного вторгнення.