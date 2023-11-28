10:41 | 28.11.2023
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Війна 

Дружину голови української розвідки Кирила Буданова отруїли

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Дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. 

Про це розповіли джерела видання “Бабель” у розвідці. 

Нині жінка перебуває у лікарні. Її госпіталізували після тривалого погіршення стану здоровʼя. 

“Зараз завершується курс лікування, далі — контроль лікарів”, — зазначив співрозмовник у ГУР. 

Будановій діагностували ураження важкими металами.

“Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини”, — зазначили у розвідці.

Щодо ймовірного вбивства дружини голову ГУР МОУ йде розслідування.

Джерела підтвердили, що на Кирила Буданова також вчиняли замахи до та після повномасштабного вторгнення.

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