Дружину голови української розвідки Кирила Буданова отруїли
Дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами.
Про це розповіли джерела видання “Бабель” у розвідці.
“Зараз завершується курс лікування, далі — контроль лікарів”, — зазначив співрозмовник у ГУР.
Будановій діагностували ураження важкими металами.
“Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини”, — зазначили у розвідці.
Щодо ймовірного вбивства дружини голову ГУР МОУ йде розслідування.
Джерела підтвердили, що на Кирила Буданова також вчиняли замахи до та після повномасштабного вторгнення.