Через вул. Лесі Українки не курсують тролейбуси
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами, що проводяться на контактній мережі, тимчасового не курсують тролейбуси через вул. Лесі Українки.
Зокрема, на час проведення ремонтних робіт тролейбуси №№ 1, 2, 5, 7, 11 курсуватимуть так:
- № 1 та №2 рухатимуться по просп. Степана Бандери до Збаразького повороту, розвертатимуться на кільці і назад;
- №5 – з вул. 15 Квітня буде курсувати через просп. Степана Бандери;
- №7 – з вул. 15 Квітня їхатиме до Збаразького повороту і назад;
- №11 – курсуватиме по просп. Степана Бандери і до Збаразького повороту, а далі за визначеним маршрутом.
Просимо громадян врахувати зміни та завчасно планувати свій маршрут.