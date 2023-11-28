Тернопільські надзвичайники допомогли бригаді «швидкої» врятувати людину

Співробітники ДСНС завжди готові прийти на допомогу кожному, хто її потребує, оскільки їх основне призначення – запобігти, врятувати, допомогти.

27 листопада в сел. В. Березовиця Великоберезовицької ТГ Тернопільського району фахівці групи рятувальних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Тернопільській області допомогли бригаді ЕМД потрапити в квартиру, де перебувала жінка, 1941 року народження, що потребувала екстреної медичної допомоги, однак самостійно не могла дістатись дверей, аби впустити медиків. Рятувальники оперативно здійснили відкривання вхідних дверей та передали постраждалу фахівцям. Завдяки оперативним діям співробітників ДСНС жінку було врятовано.