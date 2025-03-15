“Королівська піхота” знищила 16 ворожих БМД-2 та понад 30 окупантів

Бійці 24 ОМБр імені короля Данила вкотре підтвердили своє почесне звання “королівської піхоти”, блискуче відбивши ворожий штурм. Результат – знищення російської бронетехніки та ліквідація значної групи десанту противника.

Вранці 6 березня окупанти намагалися прорвати оборону українських підрозділів за допомогою бронетехніки. В атаку вирушили понад 20 одиниць техніки, зокрема бойові машини десанту (БМД-2), які прямували до українських позицій.

Але ворог отримав гідну відсіч. Піхота, артилерія та дронові екіпажі 24-ї бригади змусили загарбників дорого заплатити за свій наступ. Атака противника перетворилася для нього на катастрофу, а тим, хто встиг врятуватися, цей день запам’ятається як жахливий досвід.

За підсумками бою, українські захисники ліквідували щонайменше 33 окупантів та знищили 16 БМД-2.

Командувач військ Оперативного командування “Захід” бригадний генерал Володимир Шведюк відвідав 24 ОМБр, зустрівся з воїнами, які відзначилися в бою, та особисто подякував їм за мужність, стійкість та незламний бойовий дух, повідомляє Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.