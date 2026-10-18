Майже 19 тисяч споживачів без електрики: Тарас Пастух повідомив про ситуацію на Тернопільщині

Тернопільщина протягом останніх діб зазнала кількох атак російських безпілотників. У Чорткові уражено велике підприємство, а в Кременецькому районі — кілька об’єктів енергетичної інфраструктури. Через це без електропостачання залишилися майже 19 тисяч споживачів у 89 населених пунктах.

Про ситуацію станом на вечір 18 жовтня повідомив заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

За його словами, пожежі на місцях уражень уже ліквідували. Наразі енергетики працюють над відновленням електромереж. В області розраховують до кінця доби повернути електропостачання у більшість населених пунктів, які залишилися без світла.

У Кременці розгорнули Пункти незламності. Там жителі міста та навколишніх населених пунктів можуть отримати необхідну базову допомогу.

Водночас, за інформацією Збройних сил України та партнерів, найближчими днями загроза нових атак залишається високою.

Жителів області закликають підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням: зарядити телефони та павербанки, зробити запас питної й технічної води, підготувати теплі речі. Також рекомендують завантажити в застосунку «Дія» карту Пунктів незламності, щоб користуватися нею навіть без доступу до інтернету.

Окремо наголошують на необхідності не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки прямувати до укриттів.

В обласній військовій адміністрації запевняють, що відповідні служби координують дії та працюють над ліквідацією наслідків російських ударів.